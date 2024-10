Il debutto Weirdly Chic di Alessandro Michele con Valentino

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 1 ottobre 2024) «Ne è passato di tempo!», ha esclamatocon una risatina. Lo stilista ha fatto questa considerazione domenica pomeriggio a Parigi, mentre era impegnato nella conferenza stampa dida. Un evento che ha segnato l'atteso ritorno alla moda dell'ex maestro di Gucci e la sua prima sfilata in due anni. Appollaiato con le gambe incrociate su una poltrona antica coperta da un telo antipolvere, era difficile non cogliere il valore simbolico di tale posa.sembrava un re tornato al trono, anche se le insegne regali erano decisamente più moderne: le sue lunghe ciocche castane erano coronate da un berretto grigio ricamato con la frase “Techno Is My Boyfriend”.