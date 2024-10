Evola Occidente e multipolarismo | Non v’è altra civiltà che ci possa servire da appoggio

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di martedì 1 ottobre 2024) Roma, 1 ott – Sulla linea di faglia dei conflitti attuali, a partire da quello in Ucraina, vi è la tendenza a leggere gli schieramenti in campo in termini assoluti, comee anti-. Il tutto, molto spesso, con l’intenzione di richiamarsi a una visione tradizionalista. Da una parte quindi ci sarebbe l’, punta di lancia di ogni decadenza e di ogni spinta nichilista, dall’una specie di resistenza spirituale, magmatica e ancora sfaccettata, ma pronta a ribaltare i rapporti di forza globali. Il sud del mondo – stranamente, però, il suo epicentro sarebbe Mosca o al più Pechino – contro la civilizzazione occidentale. Anche accettando i criteri tradizionalisti, una simile visione delle cose ha senso? La lezione diPrendiamo un autore come, che recentemente qualcuno ha cercato di arruolare alla causa “multipolare”.