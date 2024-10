È morto Dikembe Mutombo

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 1 ottobre 2024) Per tutta la vita ha difeso. Fosse il pitturato del parquet o la sua Africa poco importa: "era un incredibile giocatore di basket", lo ricorda perfino Barack Obama. "Ma soprattutto ha cambiato il modo di pensare degli atleti sul loro impatto fuori dal campo". Nel suo caso: ambasciatore dell'Nba nel mondo, portavoce delle Nazioni Unite, finanziatore di ospedali, fondatore di progetti umanitari e sanitari dal Sudan al Congo, dov'era nato 58 anni fa. Da almeno altri dueera in cura per un cancro al cervello. Ènella giornata di lunedì. "E ancora più di tutto il resto, mi mancherà la sua risata tonante", ha detto Michael Jordan, che tante volte lo affrontò sotto i tabelloni. Nel mondo della pallacanestro, non c'è una singola voce fuori dal coro.