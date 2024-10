Ciro Immobile è già il re del gol in Turchia e lancia la sfida per il titolo a Icardi e Osimhen|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 1 ottobre 2024) 2024-10-01 12:02:00 Fermi tutti! La stagione è ancora lunghissima, ma il Besiktas di uno scatenatosi sta seriamente candidando come la prima alternativa al Galatasaray campione uscente per la vittoria della Superlig turca. Altri due gol da parte dell’ex capitano della Lazio nel posticipo vinto per 3-0 contro il Kayserispor e, dopo appena 7 partite di campionato, si issa già in testa alla classifica dei cannonieri (6 reti), con un gol di vantaggio sull’ex interista Edin Dzeko (Fenerbahce) e Figueiredo del Basaksehir. Contando anche le segnature nelle coppe,è a quota 10 dopo 10 partite. Un inizio col botto per l’attaccante italiano, due volte miglior marcatore della Serie A con le maglie di Torino e Lazio e vincitore della Scarpa d’oro per la stagione 2019/2020.