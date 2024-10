Cascina ospita Libri lungo le Mura atteso Galimberti e molti altri nomi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 1 ottobre 2024), 1 ottobre 2024 - Martedì 8 ottobre si aprirà la seconda edizione di “LE- Festival della lettura Città di”, rassegna realizzata dal Comune dicon il patrocinio della Regione Toscana, con il contributo del Consiglio Regionale (libro Eric Gobetti, Contributo 80° anniversario della Liberazione e per la commemorazione delle vittime delle stragi nazifasciste) e con la compartecipazione della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest sede di Pisa. “Siamo alla seconda edizione di una rassegna significativa per il territorio – spiega il sindaco Michelangelo Betti –: dalle firme legate più all’ambito locale a personaggi di livello nazionale, ‘le’ si conferma un appuntamento di sicuro interesse e in grado di camminare sulle proprie gambe.