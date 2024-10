Carmine Esposito | Il Napoli può dare fastidio a tutti

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 1 ottobre 2024), ex attaccante dell’Empoli, ha rilasciato dichiarazioni a Radio Punto Zero. Nel corso diMagazine Live ha parlato deldi Conte. Gli azzurri, a suo dire, potrebbero fare bottino pieno in vista della sfida con il Milan. Di seguito quanto da lui dichiarato alla radio.: “Conte sta facendo fare a questa squadra una crescita quotidiana” Così l’ex calciatore: “Ilha la possibilità di, visto che non gioca le coppe. Conte sta facendo fare a questa squadra una crescita quotidiana e credo che siamo sulla strada giusta. Lukaku? Mi aspetto una sua crescita, è l’acquisto che serviva al. Non è al 100%, ma Conte lo conosce bene. Credo che a breve vedremo un grande Lukaku, che è fondamentale per il. Conte sta facendo un ottimo lavoro, perché sta facendo un lavoro complessivo.