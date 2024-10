Basketball Champions League debutto vincente per Reggio Emilia | Rytas ko 77-67

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 1 ottobre 2024)per la Grissin Bonin. La squadra di Dimitris Priftis supera il Lietuvosfra le mura amiche con il punteggio di 77-67 iniziando bene il proprio cammino nella competizione continentale; sugli scudi Mouhamed Faye con 15 punti e 7/9 da due in uscita dalla panchina e Jamar Smith con 14 in 20 minuti, mentre Cassius Winston chiude con 12 punti e 6 assist. I primi minuti sono di targa lituana, con ilche prova subito a scappare con i canestri di Graves e Radzevicius per il 4-10 del 3? minuto.però reagisce e firma un break di 10-0 in due minuti che gli permette di passare a condurre. Smith tiene a distanza gli avversari, poi sono quattro punti in fila di Faye nel finale a far calare il sipario al primo parziale sul 24-21.