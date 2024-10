Atletica campionati allievi Per la Fratellanza ottavo e decimo posto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Si è chiusa con un 8°fra i maschi e un 10° fra le ragazze l’avventura de Laaidi Societànella finale nazionale di Campi Bisenzio, che ha confermato la società gialloblù fra le prime 12 in Italia. In campo maschile i ragazzi de Lahanno conquistato 111 punti, mentre lo scudetto è andato alle Fiamme Gialle Simoni con 174 punti davanti a Rieti (170) eGavirate (149). In particolare luce Filippo Virdis che vince la gara di salto in alto con 1,89 metri. Secondo gradino del podio, poi, sia per Samuele Vecchi nell’asta con 3,80 metri che per Giacomo Gazzotti nel giavellotto con 54,40 metri. Tanti, inoltre, anche i terzi posti con Cesare Taglini nei 400 e 800 piani chiusi rispettivamente in 50"31 e 1’56"23.