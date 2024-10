Addio al liquido di contrasto Ora arriva l’anidride carbonica

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 1 ottobre 2024) L’anidiridesostituisce il mezzo diin Chirurgia vascolare. È una nuova metodica per il trattamento endovascolare delle patologie a carico della circolazione arteriosa: l’utilizzo di anidrideal posto del mezzo diiodato. Ad avvalersene, tra le prime in Lombardia, la struttura complessa di Chirurgia vascolare, diretta dal dottor Vittorio Segramora. Ne spiega i vantaggi il dottor Cristian Benatti, referente per questa tecnica: "L’avvento delle metodiche endovascolari ha permesso di condurre interventi chirurgici anche molto complessi attraverso l’inserimento di strumenti all’interno del torrente sanguigno, mediante micro-accessi o punture, evitando le incisioni chirurgiche, a volte molto invasive, con conseguente riduzione delle complicanze intra e perioperatorie".