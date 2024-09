Vergognatevi Grande Fratello bufera su a Beatrice Luzzi | lei rompe il silenzio

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 30 settembre 2024)torna al centro delle polemiche. Dopo aver spadroneggiato su giornali e riviste per mesi grazie all’esperienza, faticosa ma allo stesso tempo ‘rinvigorente’, all’interno della Casa del, l’attrice romana è adesso protagonista suo malgrado di un vero ‘caso’. L’ex concorrente del reality condotto da Alfonso Signorini, oggi al suo fianco come opinionista, sta ricevendo in queste ore una valanga di critiche. Perché mai? Cosa ha detto di tanto ‘grave’? Beh, forse non ci crederete, ma il messaggio che ha provocato un vero e proprio vespaio di polemiche sui social è stato una sorta di commiato, un ultimo saluto. Tutto è accaduto nel corso dell’ultima puntata del programma in onda su Canale 5 il lunedì e il giovedì in prima serata.ha chiesto ad Alfonso la parola per un motivo particolare. Da lì, il finimondo. Leggi anche: “Con me non doveva”.