Uomini e Donne Raffaele | Chi E’ E Che Lavoro Fa!

(Di lunedì 30 settembre 2024)torna aper corteggiare Barbara, ma sorprendentemente è Gemma Galgani a chiedergli di restare. Ecco chi è Raffele! Nell’edizione 2024/2025 di, il pubblico ha assistito al ritorno di, un cavaliere che non è nuovo al programma. Già in passato, precisamente nel 2017, aveva partecipato al dating show per corteggiare Gemma Galgani. Questa volta, però, il suo ingresso nello studio è stato motivato dal desiderio di conoscere Barbara De Santi. Tuttavia, il destino ha voluto riservargli una sorpresa: Barbara ha deciso di non approfondire la conoscenza, lasciando campo libero a Gemma, che non ha perso l’occasione di chiedergli di restare. La dama torinese, ricordando i loro trascorsi, ha visto inuna seconda possibilità, chiedendogli di riprendere quello che era rimasto incompiuto.