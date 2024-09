Uomini e Donne Puntata Di Oggi | Il Ritorno Di Mario Cusitore Nel Programma!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di lunedì 30 settembre 2024)difanelnonostante i dubbi che aveva. Nel Trono Over, Sabrina e Gabriele fanno discutere! Nelladi, al centro dell’attenzione c’è stato, rientrato nele ha subito avuto uno scontro con Fabio. Spazio poi anche ai tronisti e a Gabriele del Trono Over, che ha avuto dei problemi con Sabrina.ditorna ufficialmente nel! Lasi apre con l’ingresso diin studio. Sarà parte del parterre maschile, quindi fa una presentazione completa. Tina lo prende in giro ed aggiunge che è anche fedele e sincero. Fabio attaccache gli va a stringere la mano con fare sarcastico, Fabio gli chiede perché abbia deciso di tornare se invece aveva detto di no.