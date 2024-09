Una Serie A1 mai così bella | tutte a caccia dell’invincibile Imoco Conegliano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 30 settembre 2024) L’80ª edizione del campionato diA1 arriva nell’anno di grazia che ha portato i club italiani a dominare ovunque, con Novara in trionfo in Challenge Cup, Chieri in Cev Cup e l’invincibile, in Champions nella finale con Milano, e proiettato la Nazionale femminile oltre il tetto del mondo, nell’Olimpo olimpico, con lo splendido oro di Parigi. Un risultato destinato a far esplodere definitivamente un torneo in rampa di lancio, che può ripetere e superare la stagione da sold out appena vissuta praticamente in tutti i palazzetti. Saranno 14 le squadre che si presenteranno ai nastri di partenza, con le neopromosse Perugia e Talmassons al posto delle retrocesse Trentino e Cuneo, con le piemontesi rientrate dalla “porta di servizio”, avendo acquisito il titolo sportivo di Casalmaggiore, che ha preferito ripartire dalla A2.