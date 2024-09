Stop all’antisemitismo | aleXsandro Palombo ritrae Liliana Segre e Sami Modiano con la divisa di Auschwitz

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 30 settembre 2024) Milano 30 Settembre 2024 - Una testimonianza artistica contro l’antisemitismo. Protagonista è la senatrice a vita, recentemente presa di mira durante una manifestazione pro Palestina, dove è stata definita “agente sionista”. Artefice è l’artista, noto per le sue opere che fanno riferimento ai fatti di cronaca e alle vicende della politica. Il murale “Anti-Semitism, History Repeating” è apparso questa mattina, lunedì 30 settembre, in piazzale Loreto (più precisamente, in via Andrea Costa, una delle strada che parte da piazzale Loreto).