Stellantis rivede al ribasso le stime 2024 e crolla in borsa

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 30 settembre 2024) Tonfo inper. Il gruppo guidato da Carlos Tavares ha iniziato la settimana in rosso, dopo l’annuncio della revisione aldelleper il. Il titolo ha perso fino al 14%, trascinando con sé Piazza Affari. Dopo Volkswagen, Mercedes e BMW è toccato aoggi tagliare lesu margine e cash flow. I motivi? I problemi di performance in Nord America e il deterioramento del settore globale. Il gruppo prevede ora un margine operativo adjusted tra il 5,5% e il 7%, in calo rispetto al precedente obiettivo a doppia cifra. Circa due terzi della riduzione sono dovuti a misure correttive in Nord America, mentre le vendite sono state inferiori alle attese in diverse regioni. Inoltre, il free cash flow industriale è previsto tra -5 e -10 miliardi, contro la stima positiva precedente.