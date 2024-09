Sorteggio Masters 1000 Shanghai 2024 oggi in tv | orario canale e diretta streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 30 settembre 2024) Quando e dove seguire ildel tabellone principale del torneodi? Ecco tutto quello che c’è da sapere. L’evento sul cemento cinese, penultimo ‘’ di questa stagione, è in programma da mercoledì 2 a domenica 13 ottobre, e vedrà ai nastri di partenza tutti i big, da Jannik Sinner a Carlos Alcaraz, passando per Alexander Zverev, Daniil Medvedev e anche Novak Djokovic, al ritorno in campo dopo lo US Open. Al via anche tanti altri azzurri: Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi (tutti e tre teste di serie), Darderi, Sonego, Berrettini, Fognini e Nardi. LE TESTE DI SERIE DEL TORNEO LE DATE DEL TORNEO La cerimonia delè programmata per, lunedì 30 settembre, alle ore 04:30 italiane (le 10:30 locali).