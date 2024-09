Serie C Girone B 7ª giornata | il Pescara torna in vetta il Milan Futuro non decolla | RISULTATI e CLASSIFICA

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 30 settembre 2024) Si è conclusa con il botto la 7ªdelB diC. In particolar modo si è registrata la vittoria importante delcontro il Carpi con il punteggio di 2-1. Decisive le reti realizzate da De Marco e Brosco, per gli ospiti inutile la rete di Saporetti per il momentaneo pareggio. Lucchese esi dividono la posta con un botta e risposta nel primo tempo: apre Saporiti, poi il pareggio di Hodzic nel finale del primo tempo. Infine lo 0-0 in Vis Pesaro-Perugia.