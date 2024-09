Quando le prossime regate di Luna Rossa-Ineos? Date programma orari tv

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 30 settembre 2024) Fino a lunedì 7 ottobreedBritannia potranno contendersi la Louis Vuitton Cup 2024 di vela: a Barcellona, in Spagna, la finale, dopo le prime 4, è sul punteggio di 2-2. Nell’ultimo atto della competizione si sta regatando al meglio delle 13 prove. Vincerà dunque la Louis Vuitton Cup 2024 di vela l’imbarcazione che vincerà 7 confronti diretti. L’equipaggio che la spunterà, soprattutto, guadagnerà il diritto di affrontare i detentori dell’America’s Cup, ovvero Emirates Team New Zealand. A differenza di quanto inizialmente previsto, lunedì 30 settembre passa dall’essere giorno di riserva a giorno di: inla quinta e la sesta sfida. Il duello proseguirà certamente anche martedì 1° ottobre, con settimo ed ottavo punto in palio.