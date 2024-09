Parlo con Marotta intercettazioni ultras-Inzaghi | biglietti gratis pressioni e l’incontro con Skriniar

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 30 settembre 2024) Un nuovo scandalo scuote il calcio italiano. Smantellati i vertici delle curve degli ultrà di Inter e Milan. Diciannove persone (16 in carcere, 3 ai domiciliari) finite nell’ordinanza di custodia cautelare della procura di Milano e indagate, a vario titolo, in ordine ai reati di associazione per delinquere, con l’aggravante mafiosa, estorsione, false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all’autorità giudiziaria, possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, accesso abusivo a sistemi informatici, lesioni, percosse, rissa e resistenza a pubblico ufficiale. Le: lea Simone“Il Corriere”, edizione Milano, ricostruisce i dettagli della vicenda attraverso quanto emerso dalle indagini della Direzione distrettuale antimafia, della squadra Mobile milanese della Sisco nell’inchiesta sulle curve di Inter e Milan.