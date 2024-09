Nuova Pro Loco Tour nei quartieri per trovare soci

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 30 settembre 2024) È partita la campagna di presentazione e tesseramento della neonata ProSolaro Aps. L’asazione che d’ora in avanti si farà promotrice di una serie di iniziative e attività finalizzate a promuovere la comunità di Solaro (feste, eventi, mostre, gite, corsi e tanto altro) è al momento presideduta da Stefano De Bartolomeo e ha sede in via Donatello 34. LaProSolaro è stata ufficialmente presentata durante un incontro pubblico a tutte le altre asazioni solaresi e nei prossimi giorni inizierà una vera e proprianée neidel paese per accogliere nuovitra i cittadini residenti. La tessera dio, che consente di partecipare alle attività ordinarie dellaasazione e dà accesso a una serie di convenzioni e agevolazioni a livello nazionale con l’adesione all’Unpli, Unione nazionale delle Prod’Italia, ha un costo di 10 euro.