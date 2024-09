Nesta media del 5 dai quotidiani

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 30 settembre 2024) Alessandroconosce ancora una volta la parola sconfitta. Ancora un ko per il Monza. La squadra brianzola esce battuta dal “Maradona” e, in attesa della sfida del Cagliari, è al penultimo posto in classifica. La posizione del tecnico ex campione del mondo è precaria ed ine danno una valutazione negativa., i voti dei principalie siti sportivi Gli organi di stampa, scritta ed online, non hanno pietà per il tecnico dei brianzoli. Di seguito quanto è stato scritto a riguardo. “Nel primo tempo quasi rinuncia alla contesa – scrive la Gazzetta dello Sport nella pagelle di Alessandro– poi nella ripresa cerca di cambiare qualcosa, ma con troppo ritardo. Serve coraggio”. “Il Monza stasera può essere ultimo in classifica – l’analisi di Tuttosport -. La sua squadra è troppo vulnerabile dietro e mai pericolosa in attacco”.