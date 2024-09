Neonati sepolti l’ex fidanzato di Chiara Petrolini | Sono vittima di un inganno lei mi diceva di prendere la pillola

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 30 settembre 2024)di: “di un” Samuel,dinonché padre dei duedalla 22enne di Traversetolo, in provincia di Parma, parla per la prima in un’intervista. Il giovane, intervistato da Le Iene e poi da La Repubblica, si dice anzitutto pronto a organizzare i funerali dei suoi due figli: “Vorrei che il primo figlio, nato il 12 maggio 2023, si chiamasse Domenico, perché è il nome del mio migliore amico. Il secondo, invece, Angelo. Perché grazie a questo bimbo, ritrovato per primo sotto la terra del giardino abbiamo scoperto tutto questo orrore. È il nostro angelo”. Samuel, poi, rivela di aver capito di essere statodi un“quandostato chiamato in caserma dai carabinieri. Mi hanno interrogato due volte e continuavo a ripetere: ‘Ma è tutto reale? O è un film?’.