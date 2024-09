Matera | Grazie al Governo e a Fratelli d’Italia sono salvi i finanziamenti per i Comuni

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 30 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNuovo importante risultato conseguito dal Senatore didi Italia Domenico. Il parlamentare sannita, infatti, insieme ad altri colleghi Senatori del medesimo partito, ha fatto approvare in sede congiunta di Commissione Bilancio e Finanze del Senato una serie di emendamenti al decreto Omnibus con riferimento alle medie e piccole opere. Le modifiche apportate consentiranno di prorogare i termini originariamente previsti per l’affidamento dei lavori delle cosiddette piccole e medie opere che comprendono attività di efficientamento energetico di edifici ed impianti, messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti e investimenti di messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici.