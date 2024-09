Lobotka e Anguissa dominano Politano e Kvara show | le pagelle di Napoli-Monza

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 30 settembre 2024) Dal dominio di, alle reti ditskhelia: ledel giorno dopo diUn altro successo, di nuovo davanti ai propri tifosi. Ildopo il 5-0 su Palermo, ne rifila altri 2 ale torna in vetta alla classifica di Serie A dopo quasi 500 giorni dall’ultima volta. Era il 4 giugno del 2023, giorno della sfida contro la Sampdoria, quando la coppa dello Scudetto ha fatto i giri di campo al Maradona. In panchina c’era Spalletti e si stava vivendo un sogno da un mese. Da quel momento, oltre un anno di errori, delusioni, arrabbiature, vergogna. I partenopei sono usciti distrutti dalla scorsa stagione, ma l’arrivo di Antonio Conte in panchina, ha cambiato completamente l’inerzia degli eventi.