Libano dall’Italia 17 milioni per la popolazione Tajani | Italia in prima fila per alleviare le sofferenze dei civili

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 30 settembre 2024) L’ha stanziato 17di aiuti per lacivile del. La decisione è stata illustrata dal vicepremier e ministro degli Esteri Antonio, nel corso dell’incontro straordinario dei ministri degli Esteri dell’Unione europea incentrato sugli ultimi sviluppi in Medio Oriente. Durante il vertice, che si è svolto in videoconferenza,ha ribadito che “l’è inlinea perledei. Oltre alle iniziative in favore dellapalestinese, abbiamo stanziato altri 17di euro per rispondere all’esigenze dellasfollata”.