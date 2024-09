Labbra rosse alla francese? Oui je l’aime! E le puoi avere anche tu!

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 30 settembre 2024) Se c’è una cosa che nel tempo non è mai cambiata, è la ricerca del trucco perfetto. E quando si pensa al make-up dall’effetto più sensuale, chic e allo stesso tempo naturale che si possa, le donne parigine (e per estensione potremmo dire delle francesi in generale) hanno e continuano a fare scuola. E sarà per quel je ne sais quoi che ne caratterizza l’aspetto, sarà per quel modo di essere belle senza sforzo che cattura lo sguardo, fatto sta chequando si parla diè ancora una volta il loro modo di truccarle che bisogna prendere come ispirazione, realizzando delleche vi facciano dire “oui, je” e che lo facciano dire a chiunque vi veda. E qual è il punto di forza del make-up delle donne francesi? Il fondotinta dall’effetto “acqua e sapone”? Il blush per le loro guance solo leggermente rosate? No, nessuno di questi.