La Germania che non prende più sul serio la pace e la guerra

(Di lunedì 30 settembre 2024) "Sembrava un po’ strano per uno storico britannico volare a Berlino per dire ai tedeschi, fra tutti, di riarmarsi”, scrive Niall Ferguson sulla Free Press. “Non è un ruolo che avrei mai immaginato di interpretare quando ero uno studente nella Berlino divisa degli anni Ottanta, dove gli edifici nel settore sovietico portavano ancora le cicatrici della Secondamondiale. Ma i tempi cambiano. E così di recente mi sono ritrovato nella capitale tedesca a parlare in una sala piena di parlamentari conservatori e a esortarli a raddoppiare il loro budget per la difesa. Esortare i tedeschi a riarmarsi potrebbe sembrare una cosa piuttosto controintuitiva da fare, e non solo a causa del passato della. Quest’anno, l’estrema destra Alternative für Deutschland ha ottenuto una serie di successi nelle elezioni regionali, arrivando prima in Turingia e seconda in Sassonia e Brandeburgo.