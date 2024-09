Grande Fratello ritrova il daytime

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 30 settembre 2024)continua a colonizzare Mediaset. Non bastavano le pillole quotidiane su Canale 5, Italia 1 e la diretta 24 ore su 24 su Mediaset Extra. Da questa sera, alle 19.40, andrà in onda il nuovo spin-off intitolato GF Daily su La5, rete che già ospita (e continuerà ad ospitare) le dirette con la casa alle 13.30 e dopo le 00.30. Questa striscia quotidiana, in onda dal lunedì al venerdì, sarà guidata da Rebecca Staffelli, ‘promossa’ a conduttrice/narratrice. Scelta azzeccata per iniziare a testare un volto nuovo. GF Daily vuole essere un appuntamento ricco di curiosità e immagini inedite che permetteranno agli spettatori più appassionati di essere sempre aggiornati sugli avvenimenti più rilevanti all’interno della casa. Il programma si propone come un vero e proprio diario di bordo che esplora le dinamiche ma anche gli aspetti più intimi delle vite dei concorrenti.