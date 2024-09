Da Ilan Muccino ad Angelina Mango ‘i figli di’ dominano la scena

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di lunedì 30 settembre 2024) (Adnkronos) – In America vengono etichettati come ‘nepo baby’, in Italia come ‘di’. Che si tratti di uno di un medico, di un avvocato, di un attore o un cantante, essereo oa d’arte spesso è un ostacolo. E non importa se hanno talento da vendere. Per far sentire la loro voce, spesso, scelgono i talent show. Il più gettonato è ‘Amici di Maria De Filippi’. Nella prima puntata della nuova stagione, andata in onda ieri 29 settembre, ha fatto il suo ingresso nella scuolao del regista Gabriele dell’ex violinista Elena Majoni. Il giovane cantautore è nato a Roma ma abita a Bologna. Ha convinto i prof Anna Pettinelli e Rudy Zerbi:dovrà decidere con chi dei due vuole intraprendere il percorso all’interno della scuola.