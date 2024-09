Colpaccio di Bu a Pechino! Sorprende Rublev e sfiderà Sinner in semifinale!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 30 settembre 2024) Sono giornate da spavento a. Scusate il gioco di parole, ma non ne veniva in mente uno migliore per poter descrivere ildi Yunchaokete Bu, che dimostra di non essere un fuoco di paglia dopo aver superato anche Lorenzo Musetti. Il giocatore cinese approfitta delle condizioni non perfette di Andrey, che non ha evidentemente retto il doppio impegno dopo aver giocato in mattinata contro Alejandro Davidovich Fokina: il russo capitola per 7-5 6-4 e lascia spazio al cinese di essere l’impronosticabile avversario di Jannikin. Eppure nei primi minuti della partita le cose sembrano tranquillamente arridere al numero 6 del mondo, che sembra fare un po’ il gatto col topo.