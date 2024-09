Blitz rapidi hanno preparato il terreno | la strategia di Israele in Libano

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 30 settembre 2024) Incursioni rapide in terra libanese di commando israeliani. Prima di un'operazione di terra. Uno sviluppo, quest'ultimo, che si starebbe avvicinando. Diripetuti delle forze israeliane inha scritto la stampa americana. Silenzio da. Negli ultimi giorni ci sono state incursioni in vista di una possibile operazione di terra su più vasta scala, la prima dalla guerra dei 33 giorni del 2006 trae gli Hezbollah libanesi, e isono serviti «per preparare ilper una possibile invasione più ampia nel prossimo futuro», ha scritto il New York Times, citando sei ufficiali e funzionari israeliani e un funzionario occidentale. Raid con l'obiettivo di raccogliere informazioni d'intelligence sulle posizioni di Hezbollah vicino al confine con ile per individuare tunnel e siti militari del gruppo sciita, decapitato, orfano del suo leader Hasan Nasrallah.