BBM Service ottiene la certificazione di parità di genere

(Di lunedì 30 settembre 2024) San Pellegrino. BBMha ottenuto laUNI PDR 125, un riconoscimento per l’impegno dell’impresa verso ladi. “Questo traguardo non solo conferma le nostre pratiche di equità, ma riflette anche il nostro impegno a creare un ambiente di lavoro inclusivo e giusto – si legge in una nota diramata dalla BBM-. LaUNI PDR 125 è uno standard nazionale riconosciuto che attesta la conformità alle migliori pratiche per ladi. Questo riconoscimento, conferito dall’Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI), premia le organizzazioni che dimostrano di applicare politiche efficaci per garantire opportunità e trattamento equo per il tutto personale, indipendentemente dal. Il conseguimento dellaUNI PDR 125 è una testimonianza del nostro impegno costante verso un ambiente di lavoro inclusivo e rispettoso.