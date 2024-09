Basket Addio a Dikembe Mutombo gigante buono dell’Nba

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 30 settembre 2024) Roma, 30 set. (askanews) – Il mondo della pallacanestro piange la scomparsa di, leggenda sul parquet con le maglie di Denver Nuggets, Atlanta Hawks e Houston Rockets. Aveva soltanto 58 anni e gli era stato diagnosticato un tumore al cervello da tempo. Il commissioner Adam Silver: “Il suo spirito indomito resta eterno”. Più delle grandi gesta cestistiche, delle quasi 1.200 partite giocate in regular season o delle 21 serie (con 101 gare) di playoff a cui prese parte in NBA, disi ricorda soprattutto l’immensa umanità, la voglia di garantire un futuro migliore per il prossimo e non solo nel suo paese natale, lo Zaire (oggi Repubblica Democratica del Congo).