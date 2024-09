Ballando con le Stelle ex concorrente dura contro lo show | Lì sono stata umiliata in un modo terribile!

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 30 settembre 2024) Un’ex protagonista dicon leè tornata a parlare della sua esperienza nel dancedi Rai2. L’attrice Giuliana De Sio, che ha partecipato alla dodicesima edizione dicon le, ha definito la trasmissione un “luogo molesto”. La 67enne originaria di Cava de’ Tirreni, in una recente intervista rilasciata a La Stampa, ha dichiarato:con lemi ha fatto capire di me più cose di quante non ne abbia comprese in 30 anni di analisi. Ero felice. Chiusa 4 mesi al 41 bis7 ore al giorno. La parte brutta era la trasmissione, una tortura, un luogo molesto. Non mi manca il senso dell’umorismo, ma lìin. Mi ero messa in un pasticcio da servizio militare. Ho resistito, non mettotra le esperienze da buttare, dal punto di vista antropologico un grande studio. Fisicamente un disastro.