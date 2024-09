Austria risultati preliminari confermano vittoria estrema destra

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di lunedì 30 settembre 2024) Inufficiali delle elezioni parlamentariladel partito diFPÖ. Per l’si tratta della primaalle elezioni nazionali del secondo dopoguerra. Il Partito della Libertà, FPÖ appunto, che ha sorpassato anche i conservatori al governo, ha fatto leva – fra l’altro – sulle ansie per immigrazione, inflazione e Ucraina, ma le possibilità della formazione di governare non sono chiare. Stando aidiffusi dal ministero dell’Interno, il partito FPÖ è arrivato in testa con il 29,2% dei voti, a seguire si è piazzato il Partito Popolareco del cancelliere conservatore Karl Nehammer con il 26,5% e al terzo posto i socialdemocratici, di centro-sinistra, con il 21%.