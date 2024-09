Atp Pechino 2024 Sinner | Ottimo match considerando tutte le cose

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 30 settembre 2024) Jannikè soddisfatto della vittoria in due set sul ceco Jiri Lehecka, che gli ha permesso di raggiungere la semifinale dell’Atp 500 di. “Unle. è andata meglio rispetto al primo e al secondo incontro. Sono partito bene nel primo set. Nel secondo set ho avuto delle occasioni, ma Jiri è un giocatore molto aggressivo. Ho cercato di stare neled è importate aver chiuso l’incontro in due set“, ha detto in conferenza stampa il numero uno al mondo. Il fuoriclasse azzurro ha poi aggiunto, rispondendo a una domanda sul ricordo della Wada: “Non è facile gestire la situazione, ma ovviamente cerchiamo di fare il possibile, io e il mio team, per essere pronti a ogni partita“. Atp: “le” SportFace.