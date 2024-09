Atletico Madrid Simeone | Dobbiamo individuare chi crea problemi sugli spalti non abbiamo bisogno di loro

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 30 settembre 2024) Il tecnico dell’, Diego, ha parlato in conferenza stampa dopo il pari raggiunto nel finale nel derby contro il Real. Derby interrotto per una ventina minuti a causa del lancio di oggetti dei tifosi dei Colchoneros, e contro cuiè stato duro: “cercare dichi è stato, e quelli non dovrebbero più venire, perché nondidi persone che incoraggino la squadra“.ha poi aggiunto: “Non è giusto quello che è successo, ma noi protagonisti non aiutiamo quando provochiamo, perché poi la gente si arrabbia.stare tranquilli e sapere in quali situazioni possiamo festeggiare un gol guardando il campo e quando guardando in tribuna. Non è giusto, ma la gente non si arrabbia da sola, si arrabbia per qualcosa e noi aiutiamo la gente ad arrabbiarsi.