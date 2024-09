Arrestato pusher nel Salernitano

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 30 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto Un 47enne di Agropoli è statoin flagranza per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacente. L’uomo è stato bloccato a Casal Velino, dai carabinieri della Stazione di Acquavella, Castelnuovo Vallo Scalo e Marina di Ascea, con la collaborazione del Nucleo cinofili di Sarno. Durante una perquisizione è stato trovato in possesso di 48 grammi di cocaina, 127 grammi di hashish, 8,5 grammi di marijuana, due bilancini di precisione, meteriale per il confezionamento, due telefoni cellulari e la somma in contanti di 350 euro, verosimilmente frutto dello spaccio. L’autorità giudiziaria di Vallo della Lucania ha disposto gli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida. L'articolonelproviene da Anteprima24.it.