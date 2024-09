Al Festival delle emozioni a Terracina si è parlato anche di intelligenza artificiale | sono colpito

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) Molti pensano che l’sia come l’acqua: un bene fluido e pervasivo che arriva ovunque e velocemente, senza ostacoli. Ma se è così: chi costruisce gli argini per noi e le future generazioni? Questii pensieri che mi frullano in testa mentre rientro daldiche si è svolto dal 26 al 29 settembre eancora emozionato dalle esperienze condivise con le persone incontrate. In un’epoca in cui l’rischia di renderci spettatori passivi della nostra esistenza, lepositive e questoantidoti, rifugi di autenticità nel desertorelazioni artificiali. Ogni partecipante è protagonista del. Al, ho condotto un laboratorio basato sul mio ultimo libro, Il dialogo incorpo, scritto con Ilaria Vaglini.