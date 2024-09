Addio Dikembe Mutombo morto il gigante buono dell’Nba | aveva 59 anni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 30 settembre 2024) Il mondo del basket è in lutto per la scomparsa di, pioniere tra i giocatori africani nella NBA e uno dei più straordinari difensori di sempre. A soli 58ha perso la battaglia contro un tumore al cervello di cui era stato diagnosticato duefa. Tra i suoi marchi di fabbrica spiccava la stoppata, accompagnata dalla sua iconica frase “not in my house”, in segno di rifiuto. È il secondo miglior stoppatore della storia NBA, superato solo da Hakeem Olajuwon, con un totale di 3.289 stoppate e una media di 2,75 a partita. Ha conquistato il titolo di miglior difensore NBA ben quattro volte, nel 1995, 1997, 1998 e 2001, un traguardo eguagliato poi da Ben Wallace e Rudy Gobert.