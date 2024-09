WWE | Ethan Page Ad NXT producono mostri della natura

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 29 settembre 2024), wrestler affermatosi in TNA che ha avuto uno stint non propriamente positivo in AEW è sbarcato a NXT pochi mesi fa, laureandosi quasi istantaneamente come NXT Champion. Intervistato da Chris Van Vliet sul podcast Insight ha avuto modo di parlare del roster giallo Il vecchietto di NXT “Mi sento vecchio, mi alleno con atleti collegiali di 20 anni che sono dei. Questo è ciò che fa questo posto: crea. Quando sono circondato da questi ragazzi guardandomi attorno realizzo di essere un 34enne, un vecchietto ora” L’età media del roster Ovviamente da un roster di sviluppo è il minimo sindacale pretendere che l’età media sia molto bassa, infatti gli ultimi 4 campioni NXT dello show prima disono stati: Bron Breakker(24), Carmelo Hayes(28), Ilja Dragunov(30) e Trick Williams(29).