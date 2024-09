Sudtirol vs Palermo | le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di domenica 29 settembre 2024) Gara valida per la settima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. La vittoria è l’unico risultato che serve alle due squadre che avvicinarsi all’alta classifica.vssi giocherà lunedì 30 settembre 2024 alle ore 19.30 presso lo stadio Druso di BolzanoVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli altoatesini sono alla ricerca di quella continuità che avevano acquisito ad inizio torneo. Solo tre i punti, infatti, ottenuti nelle ultime quattro partite per effetto delle due sconfitte consecutive contro Carrarese e Brescia, la vittoria sul campo della Reggiana e quindi il ko di Genova contro la Sampdoria. L’obiettivo è rialzarsi subito per tornare a contatto con la zona playoff. Momento complicato per i rosanero che hanno conseguito soltanto due vittorie in trasferta contro Cremonese e Juve Stabia.