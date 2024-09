Rita Pavone sul marito Teddy Reno | Contro tutto e tutti per lui

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 29 settembre 2024) Assieme da oltre 50 anni,e iloggi sono ancora assieme e continuano a smentire coloro, negli Anni Sessanta, che per via del clima bigotto dell’epoca o solo per fare pettegolezzo, pronosticavano la fine di quella storia d’amore tra due persone di età così diversa. E invece “L’amore cambia e dopo 55 anni di matrimonio non ho più le farfalle nello stomaco ma provo ancora una grande stima e ammirazione. Lo vedo seduto in giardino, lo guardo dalla finestra e mi dico: ‘Io quest’uomo lo amo’, gli devo tanto” aveva detto una volta di, durante una intervista concessa a ‘Vanity Fair’, la sua storica compagna. Per la serie: l’amore non è sempre una favola, ma certamente una storia che va costruita assieme giorno per giorno, tra momenti belli e difficoltà .