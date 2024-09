Paura a Maleo | auto carbonizzata ma salve le persone a bordo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 29 settembre 2024)(Lodi), 29 settembre 2024 – Nel pomeriggio aha preso fuoco, per cause sconosciute, una vettura Renault Twingo. L’procedeva lungo la strada provinciale 27, quando ha iniziato a fumare nel vano motore, costringendo lead accostare e a lasciare l’abitacolo. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito e non ci sono stati terzi coinvolti. Il fuoco però ha presto lambito e carbonizzato il veicolo. La combustione è stata spenta dai vigili del fuoco volontari di Casalpusterlengo, intervenuti con unapompa, insieme ai carabinieri che, intanto, hanno gestito la viabilità. I danni sono stati purtroppo importanti. A Casalpusterlengo Poco prima principio di incendio anche a Casalpusterlengo, a cascina Buongodere.