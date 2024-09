Nessuno vuole più Schlein E il campo largo è già saltato

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 29 settembre 2024) In fondo è la stessa storia, genialità e perversione, numeri e capacità che Matteo Renzi possiede in abbondanza. Insieme all'intuito che gli consente di bruciare tutti sul tempo ed alla costante sottovalutazione dei rischi che possono incombere per strada. È andata così anche stavolta. Per più di un anno, l'ex presidente del consiglio ha tentato di erodere il consenso del Pd, per rafforzare la sua scialuppa centrista. Diceva: «Il partito di Ellynon è più il Nazareno che ho frequentato io». Le percentuali, però, non si sono mosse, la casa «madre» non è venuta giù come profetizzava, per ultimo anche alle recenti amministrative di Firenze, la sua città. Insomma una situazione insostenibile per un leader poliedrico, un incubo per un ragazzo toscano cresciuto con il mito del calcio totale di Eric Cantona, tutto meno che l'irrilevanza.