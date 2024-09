Napoli-Monza Galliani lascia il ritiro | il motivo è religioso

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 29 settembre 2024) Adrianohato ildelprima del viaggio verso il Maradona: ilA poche ore dalla partita tra, Adrianohato ildel club brianzolo. La formazione allenata da Alessandro Nesta è arrivata ieri nella città partenopea e ha dormito nel Grand Hotel Serapide, a Pozzuoli, frequentato spesso anche dagli azzurri. L’amministratore delegato del, notoriamente molto, ha approfittato della vicinanza dell’hotel con un luogo di culto napoletano. Infatti, come raccolto dalla redazione del Mattino,si è recato al Santuario di San Gennaro alla Solfatara, dove per tradizione fu decapitato San Gennaro. L’ad del club brianzolo rivelò in passato di essere profondamente legato alla preghiera e a Dio.