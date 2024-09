M O Tajani | pronti a evacuare italiani

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 29 settembre 2024) 9.38 "Continuiamo a lavorare, oggi più che mai, per il cessate il fuoco, sia in Libano sia a Gaza". Così il ministro degli Esteri ad Avvenire. "Priorità la sicurezza dei nostri connazionali. Siamoi nostri civili; invitiamo tutti ad andare via il prima possibile. Costante contatto con le ambasciate a Tel Aviv, Beirut e Teheran".continua: "Ho chiesto personalmente al governo israeliano di tutelare i nostri militari in Libano e abbiamo avuto risposte positive in questo senso. La situazione resta delicata".