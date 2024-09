LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA | Luna Rossa rompe la randa Corsa contro il tempo per gara-4

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 29 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.15 Sulla carta siamo a 10 minuti dalla partenza. 15.12 La prossima regata inizierà alle 15.25. Mapuò giocarsi il jolly del ritardo di 15 minuti. 15.11 Dobbiamo scacciare questa mala sorte e reagire con rabbia. Bisogna opporsi a questo destino avverso. 15.10 Laè stata montata su. Adesso va fissato il fiocco. 15.08 Chiaramente non sarà facile mantenere la concentrazione per Spithill e Bruni. Al momento la loro testa è sulla riparazione del danno, non certo su-4. 15.04 Ricordiamo il regolamento: ogni squadra può chiedere di ritardare la partenza di 15 minuti, ma una sola volta nella serie. Dunque si ha un solo jolly a disposizione. 15.03 Vediamo sesfrutterà la carta dei 15 minuti per-4. 15.