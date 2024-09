Juve Stabia-Pisa 2-0 | prima sconfitta in campionato per la capolista

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024), 29 settembre 2024 - Lasi arrende e perde lapartita del, pur rimanendo in testa alla classifica con tre punti di vantaggio sullo Spezia di D'Angelo. A decidere il match le reti di Varnier e Artistico. Nel finale espulso Vignato. PRIMO TEMPO - Parte subito forte la squadra padrona di casa. Al 2' Pierobon calcia dal limite, ma la sua conclusione viene deviata in corner. Dal conseguente angolo Maistro serve Candellone e il calciatore colpisce la traversa. In questafase i nerazzurri, sul sintetico di Castellamare, devono difendersi. Al 7' Roccehtti, su punizione, non impegna Semper che blocca a terra. Al 10' ancora un fallo dal limite con Maistro che viene atterrato da Touré. Proprio lui si in carica di calciare colpendo il palo, poi è Varnier a segnare il proverbiale gol dell'ex sulla respinta, totalmente solo senza marcatura.