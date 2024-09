Incidente sull’Ascoli Mare un morto e 4 feriti nel frontale tra moto e furgone

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

Ascoli, 29 settembre 2024 – Un tragicoè occorso questa domenica mattina ad Ascoli lungo la superstrada Ascoli-sotto la galleria di Porta Cartara: un, un ferito grave, ed altri 3più lievi. E' il bilancio deltra unaed un furgoncino. Due eliambulanze sul posto. La vittima è il centauro, che è stato soccorso prima dai sanitari del 118 e poi trasferito in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona. Gli operatori del 118 si sono presi cura anche degli occupanti dele dell'auto; per un'altra persona, che ha riportato serie conseguenze, è stato necessario il trasferimento in eliambulanza al Trauma Center di Ancona. La galleria è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni di marcia. Sul posto carabinieri, polizia stradale e vigili del fuoco.